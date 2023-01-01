تتيح خدمة BARIDIWEB لعملاء بريد الجزائر الاستفادة من الخدمات المالية البريدية من خلال بوابة الويب www.poste.dz مع التنفيذ السريع للعمليات في أي وقت (7 أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم).

الموقع الإلكتروني: poste.dz

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