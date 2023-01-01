WebCatalog
Onoff

Onoff

web.onoff.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onoff على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رقمك الثاني مع تطبيق! إعادة اختراع الاتصالات الخاصة بك. قم بتنزيل تطبيق Onoff واحصل على رقم ثانٍ في لحظة! أريد رقمًا ثانيًا، هاتف واحد، بطاقة SIM واحدة، رقمين هاتف. بفضل تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع، احصل على رقم هاتف ثانٍ فقط من خلال التطبيق. لا حاجة لبطاقة أخرى […]

الموقع الإلكتروني: onoff.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Onoff. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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