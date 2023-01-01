WebCatalog
AwesomeSuite

AwesomeSuite

my.awesomesuite.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AwesomeSuite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

التطبيقات السحابية للشركات الرقمية - قم بتمييز عملك وفهم عملائك بشكل أفضل من خلال مجموعة التطبيقات الرائعة لدينا. - اجتماعي - انشر المحتوى وتفاعل مع جمهورك عبر قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة. - التوقيع - حل قوي للتوقيع الإلكتروني يتيح لك تحرير وإرسال وتوقيع مستندات PDF عبر الإنترنت. - الاتصال الهاتفي - نظام هاتف الأعمال القائم على السحابة الخاص بفرق المبيعات والدعم.

الموقع الإلكتروني: awesomesuite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AwesomeSuite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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