قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعمل Avid على تمكين منشئي الوسائط من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه والإعلام والتثقيف وتنوير العالم.

الموقع الإلكتروني: avid.com

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