WebCatalog

Avid

Avid

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الموقع الإلكتروني: avid.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Avid على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل Avid على تمكين منشئي الوسائط من خلال التكنولوجيا المبتكرة والأدوات التعاونية للترفيه والإعلام والتثقيف وتنوير العالم.

الموقع الإلكتروني: avid.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Avid. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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