WebCatalog
aTimeLogger Pro

aTimeLogger Pro

app.timetrack.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من aTimeLogger Pro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

aTimeLogger Pro هو تطبيق لتتبع الوقت الشخصي.

الموقع الإلكتروني: atimelogger.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ aTimeLogger Pro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Increaser

Increaser

increaser.org

ATracker PRO

ATracker PRO

atracker.pro

Upstox Pro

Upstox Pro

pro.upstox.com

X Pro

X Pro

tweetdeck.twitter.com

Super Productivity

Super Productivity

app.super-productivity.com

Clockify

Clockify

app.clockify.me

Jibble

Jibble

app.jibble.io

ApeX Pro

ApeX Pro

pro.apex.exchange

Bass Pro

Bass Pro

basspro.com

DeskTime

DeskTime

desktime.com

TMetric

TMetric

app.tmetric.com

Benzinga Pro

Benzinga Pro

pro.benzinga.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية