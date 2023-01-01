WebCatalog
ApprovalMax

ApprovalMax

app.approvalmax.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ApprovalMax على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأداة رقم 1 للحصول على مستنداتك المالية تمت الموافقة عليها في الوقت المحدد. قم بتبسيط سير عملك بدلاً من إرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني للحصول على الموافقة على المستندات المحاسبية.

الموقع الإلكتروني: approvalmax.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ApprovalMax. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

GoVisually

GoVisually

app.govisually.com

Debounce

Debounce

app.debounce.io

SMEMOVE

SMEMOVE

app.smemove.com

Accompa

Accompa

web.accompa.com

Order Desk

Order Desk

app.orderdesk.me

bit.io

bit.io

bit.io

iContact

iContact

www2.icontact.com

Vic.ai

Vic.ai

app.vic.ai

Visus.ai

Visus.ai

app.visus.ai

Regex.ai

Regex.ai

regex.ai

AgilLink

AgilLink

login.datafaction.com

MYPARCELASIA

MYPARCELASIA

app.myparcelasia.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية