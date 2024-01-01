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AppointmentPlus

AppointmentPlus

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: appointment-plus.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AppointmentPlus على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تأسست شركة AppointmentPlus في عام 2001، وهي إحدى شركات DaySmart، وتوفر برامج لإدارة الجدولة عبر الإنترنت للشركات من جميع الأحجام.

الموقع الإلكتروني: appointment-plus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AppointmentPlus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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