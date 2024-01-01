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تأسست شركة AppointmentPlus في عام 2001، وهي إحدى شركات DaySmart، وتوفر برامج لإدارة الجدولة عبر الإنترنت للشركات من جميع الأحجام.

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