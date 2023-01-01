نظام إدارة التأمين الصحي والحياة. تم تطويره خصيصًا للوكالات والوكلاء المستقلين في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة.

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