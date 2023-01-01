WebCatalog
Amazon مصر

Amazon مصر

amazon.eg

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Amazon مصر على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل شيء تحبه في سوق.كوم الان اصبح على أمازون مصر. استكشف وتسوّق الالكترونيات، الكمبيوترات، الملابس، الاكسسوارات، الأحذية، الساعات، الأثاث، مستلزمات المنزل والمطبخ، منتجات الجمال والعناية الشخصية، البقالة والمزيد. استمتع بأفضل العروض، والدفع عند الاستلام و ترجيع واستبدال مشترياتك بسهولة. Amazon Egypt.

الموقع الإلكتروني: amazon.eg

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