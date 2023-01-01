يوفر Alertable نظام تنبيه ذكي لإخطار الكنديين. سجل اليوم للحصول على إشعارات الطقس القاسي والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وإخطارات المجتمع المحلي.

الموقع الإلكتروني: alertable.ca

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