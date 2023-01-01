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Afterpay

Afterpay

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الموقع الإلكتروني: afterpay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Afterpay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم دمج Afterpay بالكامل مع جميع المتاجر المفضلة لديك. تسوق كالمعتاد، ثم اختر Afterpay كطريقة الدفع الخاصة بك عند الخروج. يقوم العملاء لأول مرة بإكمال التسجيل السريع، ويقوم العملاء العائدون ببساطة بتسجيل الدخول.

الموقع الإلكتروني: afterpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Afterpay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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