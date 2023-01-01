تعمل شركة Adverty على ربط العلامات التجارية والأشخاص في الوقت والمكان المناسبين من خلال تقنية الإعلانات المصورة الثورية المصممة للألعاب. يتيح النظام الأساسي لمنشئي المحتوى تحقيق الدخل من التجربة الكاملة من خلال إعلانات سلسة وغير مزعجة وسهلة التكامل.

الموقع الإلكتروني: adverty.com

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