تقدم Zemanta Zemanta One، أول منصة متعددة القنوات لجانب الطلب (DSP) في العالم مصممة للأداء.

الموقع الإلكتروني: zemanta.com

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