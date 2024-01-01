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WebCatalog

Abel

Abel

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الموقع الإلكتروني: tryabel.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Abel على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Transforming document review for litigation teams. Abel transforms law firm document review workflows, eliminating the need to choose between depth and breadth. Attorneys use Abel to answer nuanced questions based on the context spread across thousands of documents.

الموقع الإلكتروني: tryabel.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Abel. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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