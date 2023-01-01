Vectaria.io 是一款類似 Minecraft 的冒險遊戲，但完全是多人遊戲！從四個角色之一開始你的旅程：瑪莎、奧利佛、麥克和羅斯。從那裡，您可以直接進入遊戲並開始玩！有三種主要的遊戲模式可供選擇：PvP（玩家對玩家）生存地圖，你必須讓其他玩家陷入困境並變得更強，另一種生存模式，但你可以打開和關閉PvP，使其更加休閒但仍然有趣，最後還有一個創意模式，您可以盡情發揮想像力，建造任何您想要的東西！玩 Vectaria.io 時有很多選項可供選擇，您會從哪裡開始呢？

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