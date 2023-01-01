Serious Scramblers 是一款平台遊戲，您可以控制角色從危險的平台上下來。你有勇氣掉進一個充滿障礙和怪物的黑暗深淵嗎？您所需要做的就是向左或向右走，落在平台頂部。但要小心，因為有些平台上有尖刺、危險生物和其他陷阱。你也有能力穿過一側並從另一側出來。在盲目跳入坑洞之前，利用這個天賦並規劃你的下一步行動。您可以使用跑步中收集的硬幣解鎖各種新角色。快去深入坑的最深處，找到潛伏在深處的頭目吧！您是否在玩 Serious Scramblers？Move - Left/Right 或 A/DSSerious Scramblers 由 Chinykian 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Train-Top Mania您可以在 Poki 上免費玩 Serious Scramblers。Serious Scramblers 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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