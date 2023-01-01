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Klung 是一款街機遊戲，您必須使用其粘性四肢引導立方體角色通過充滿障礙的關卡。如果你喜歡蜘蛛俠，那麼你可以成為這款遊戲中最可愛、最敏捷的蜘蛛人版本。跳躍、擺動、翻轉並通過所有充滿尖刺的關卡，就像絕對的傳奇一樣。你知道「隔牆有耳」怎麼說嗎？這裡的牆壁有個性！當您依靠他們尋求支持時，您會注意到他們眨眼並向您表達愛意。所以，繼續像老闆一樣揮桿吧！不要忘記與您的朋友分享您的高分，向他們展示您可以通過他們的分數！按住滑鼠左鍵或手指以黏在表面上。釋放它就可以放手。快速沖洗並重複以快速前進。如果你想移動得更快，請盡快放開表面并快速粘到下一個。Klung由havana24創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Klung。Klung 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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