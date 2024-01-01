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Papa's Hotdoggeria

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老爹熱狗店是餐廳管理遊戲，您可以在棒球場中管理一家熱狗店。位於美食廣場內，您將在比賽間隙為顧客提供服務。透過準確正確地點餐，在多個車站為顧客提供他們最喜歡的餐點。盡量為所有顧客提供服務，不犯任何錯誤，這樣您就可以獲得最多的小費。然後你就可以把辛苦賺來的錢花在改善商店、車站和裝飾上！有很多食材和配料需要你去適應，所以在進入高峰時段之前一定要仔細看看所有的車站。還有超多食材等你解鎖！ 確保完成所有成就並服務所有 VIP 客戶，以最大限度地提高您的熱狗店的成功！請務必與您的朋友分享Papa's Hotdoggeria，並向他們展示您可以設計和管理鎮上最好的熱狗店！選擇、拖動和移動原料-鼠標左鍵Papa's Hotdoggeria 由Flipline Studios 創建，後來由Flipline Studios 在HTML5 中進行模擬離開佛羅裡達。在 Poki 上玩他們的其他爸爸遊戲：爸爸的冷凍店、爸爸的比薩店、爸爸的漢堡店、爸爸路易：披薩來襲和爸爸的塔可米亞 您可以在 Poki 上免費玩 Papa's Hotdoggeria。Papa's Hotdoggeria 目前只能在您的電腦上玩。

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