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Papa's Bakeria

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Papa's Bakeria 是一款餐廳管理遊戲，您可以在其中管理一家麵包店。您的任務是製作和提供美味的餡餅來滿足您忠實的顧客。不要忘記完成所有成就並服務所有 VIP 客戶，以最大限度地提高您的麵包店的成功！請務必與您的朋友分享 Papa's Bakeria，並向他們展示您可以設計和管理鎮上最好的麵包店！您能解鎖 Papa's Bakeria 中的所有特殊食譜嗎？選擇、拖曳和移動原料 - 滑鼠左鍵Papa's Bakeria 由 Flipline Studios 創建，後來由 AwayFL 在 HTML5 中進行模擬。在 Poki 上玩其他爸爸遊戲：爸爸的熱狗店、爸爸的冷凍店、爸爸的披薩店、爸爸的漢堡店、爸爸路易：披薩來襲和爸爸的塔可米亞 您可以在 Poki 上免費玩 Papa's Bakeria。Papa's Cheeseria 目前只能在桌面上玩。

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