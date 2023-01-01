Papa Louie: When Pizzas Attack 是一款平台遊戲，您將踏上冒險之旅，從臭名昭著的洋蔥圈中拯救 Papa Louie 的顧客。你的顧客已經變成了黏糊糊的披薩怪物，他們需要你和你的廚房設備來拯救他們。拿起你值得信賴的槳和胡椒炸彈，並清除包含披薩怪物的 12 個關卡之一！前往大保利 (Big Pauly) 購買胡椒炸彈以換取硬幣。你感受到披薩恐慌了嗎？《Papa Louie: When Pizzas Attack》由美國遊戲開發團隊Flipline Studios於2006年開發。後來，它被AwayFL移植到HTML5。看看他們在 Poki 上的其他傳奇遊戲：Papa's Burgeria、Papa's Freezeria、Papa's Pizzeria 和 Papa's Taco Mia 有四個主要世界，每個世界都包含三個階段。遊戲共有12個關卡：雜糧田、義大利麵叢林、番茄醬城、雷區。Crushida Pepper 中士，又稱中士，是遊戲中的主要反派，也是遊戲中所有敵人的主人。可以在 Poki 上免費玩《路易老爹：披薩出擊時》。路易老爹：披薩出擊時目前只能在您的電腦上玩。

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