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Papa Louie 3

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冷凍甜點正在攻擊人類！ Papa Louie 3：當聖代攻擊在 Seaside Freezeria 盛大開幕時開始。由於一場奇怪的事故，冰淇淋聖代變得邪惡並想要殺死所有人。爸爸最好的餐廳工作人員被綁起來了，現在你必須幫忙！就像在《路易老爹 1》和《路易老爹 2》中一樣，你配備了專業的炊具。揮舞你的武器，小心跳躍，挫敗冰凍的敵人。收集金幣和健康獎勵以在每個級別中生存！

網站： poki.com

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