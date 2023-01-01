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Papa's Freezeria

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Papa's Freezeria 是一款餐廳管理遊戲，您可以在店主暫時休假時管理一家甜點店。透過準確正確地完成顧客的訂單，在多個車站為顧客提供他們最喜歡的糖果。盡量為所有顧客提供服務，不犯任何錯誤，這樣您就可以獲得最多的小費。然後，您可以將辛苦賺來的錢花在改善冷凍室、甜點站和商店的整個裝飾上！有很多食材和配料需要你去適應，所以在進入高峰時段之前一定要仔細看看所有的車站。確保完成所有成就並為所有 VIP 客戶提供服務，以最大限度地提高您的冷凍店的成功！請務必與您的朋友分享Papa's Freezeria，並向他們展示您可以設計和管理鎮上最好的甜點店！選擇、拖動和移動食材- 滑鼠左鍵Papa's Freezeria 由Flipline Studios 創建，後來由AwayFL 在HTML5中進行模擬。在 Poki 上玩他們的其他老爹遊戲：老爹路易：披薩來襲時、老爹披薩店、老爹漢堡店和老爹塔可米亞 您可以在 Poki 上免費玩 Papa's Freezeria。Papa's Freezeria 目前只能在您的電腦上玩。

網站： poki.com

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