Military Wars Warfare

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在軍事戰爭中保護你的國家！這款 3D 多人遊戲以 Delta 與 Recon 的戰鬥為特色。您可以參加「奪旗」、「混戰」、「控制點」和「團隊死亡競賽」等比賽。在沙漠村和霜凍鎮進行激烈的槍戰！

網站： poki.com

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