Fleeing the Complex

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逃離綜合體是亨利·斯蒂克敏遺產系列的第五款也是最後一款遊戲。在這款遊戲中，您的目標是幫助亨利·斯蒂克敏衝出 B 牢房！你可以選擇偷偷溜過守衛，突破檢查站，或是拿起武器戰鬥。找到卡車鑰匙並開走！現在您可以在 Poki 上免費在線找到所有亨利火柴人遊戲。使用滑鼠左鍵與物件互動。逃離綜合體是由 Puffballs United 創建的。在 Poki 上玩他們的其他傳奇 Henry Stickmin 遊戲：破產、越獄、偷鑽石和滲透飛艇

網站： poki.com

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