Escaping the Prison
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Escaping the Prison」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
越獄是亨利·斯蒂克敏遺產系列的第二部分。你的目標是在不被抓到的情況下通過守衛。在整個時間遊戲的每個階段，您都可以選擇多種工具：檔案、手機、鑽頭、NrG Drink、傳送器和火箭發射器。如果您做出所有正確的選擇，您可能會活著！你已經想出所有可能的結局了嗎？你可以逃離跛子之路、偷偷摸摸的道路或壞蛋之路！現在您可以在 Poki 上免費在線找到所有亨利火柴人遊戲。使用滑鼠左鍵與物件互動。利用每個等級的各種工具來越過守衛。逃離監獄是由 Puffballs United 創建的。在 Poki 上玩他們的其他傳奇 Henry Stickmin 遊戲：破產、偷鑽石、滲透飛艇和逃離建築群
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Escaping the Prison 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。