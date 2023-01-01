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Escaping the Prison

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越獄是亨利·斯蒂克敏遺產系列的第二部分。你的目標是在不被抓到的情況下通過守衛。在整個時間遊戲的每個階段，您都可以選擇多種工具：檔案、手機、鑽頭、NrG Drink、傳送器和火箭發射器。如果您做出所有正確的選擇，您可能會活著！你已經想出所有可能的結局了嗎？你可以逃離跛子之路、偷偷摸摸的道路或壞蛋之路！現在您可以在 Poki 上免費在線找到所有亨利火柴人遊戲。使用滑鼠左鍵與物件互動。利用每個等級的各種工具來越過守衛。逃離監獄是由 Puffballs United 創建的。在 Poki 上玩他們的其他傳奇 Henry Stickmin 遊戲：破產、偷鑽石、滲透飛艇和逃離建築群

網站： poki.com

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