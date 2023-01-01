Infiltrating the Airship

《滲透飛艇》是熱門亨利史蒂克敏遊戲系列的第四部。在致命的天空任務中盡量不要失敗！潛入飛艇讓你敢於在生死攸關的情況下做出冒險的決定。您將首先選擇耳機、砲彈、抓斗槍或黏手。每個場景都呈現一種新的死亡方式。你已經想出所有可能的結局了嗎？現在您可以在 Poki 上免費在線找到所有亨利火柴人遊戲。使用滑鼠左鍵與物件互動。《滲透飛艇》是由 Puffballs United 創建的。在 Poki 上玩他們的其他傳奇 Henry Stickmin 遊戲：打破銀行、逃離監獄、偷鑽石和逃離複雜環境

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