Brutal.io
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Brutal.io 是 Wings.io 的創建者推出的線上遊戲。 加入這款巧妙的 2D 實體遊戲，與全球數百萬玩家一起即時玩遊戲。 控制你的汽車並向其他玩家投擲連枷。 上手容易，精通難。點擊以釋放連枷，再次點擊以將其收回。如果你太分心，綠色哨兵就會竊取你的能量。 Brutal.io 遊戲玩法依賴純 2D 物理。玩一段時間後，你將開始製定自己的聰明策略來抓住你的敵人，無論是將他們壓在牆上，在中心區域的入口處等待他們，還是在你的汽車和連枷之間的中間讓他們出其不意。
網站： brutal.io
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