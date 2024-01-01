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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

基於 SaaS 雲端的解決方案，用於建立、追蹤、報告、分析和視覺化您公司或部門的 KPI。 KPI 管理從未如此簡單。無需額外的程式設計技能、學習課程或網路研討會 - 您可以在幾分鐘內開始工作和分析您的業務指標。我們正在幫助公司實現最佳的業務績效，然後做出有效、及時和有成效的業務決策。透過我們的服務，您可以： - 創建您自己的KPI 或從我們的商店選擇行業最佳實踐KPI 模板- 使用計算的和滾動的KPI - 選擇角色和權限（4 個層次結構） - 管理您的KPI報告和分析- 可視化並共享您的KPI透過儀表板查看性能

目錄:

Business
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