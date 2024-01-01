替代項 - Waytobi

Datadeck

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Datadeck 是一個資料視覺化平台，可讓您在一個平台上查看所有資料。從 Facebook Ads、MySQL、Excel 和 Google Analytics 等資料來源建立精美的儀表板，以便在一處整合和分析您的資料。節省時間、提高文件共享安全性並讓您的整個團隊參與資料工作。 Datadeck 讓每個人都與漂亮的儀表板同步，讓您的公司更快樂、更有效率。使用 Datadeck 允許團隊協作進行資料分析、建立專業報告，並最終透過將所有資料來源集中在一處來節省時間。集中您的數據以建立強大的報告、儀表板並追蹤重要指標。安全性：Datadeck 確保您所有資料和檔案的安全性。您可以選擇誰可以存取什麼...