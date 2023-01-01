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Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。

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