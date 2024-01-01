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ScaleXP 是一個結合了財務和行銷系統的數據分析平台，可幫助雄心勃勃的公司最大限度地發揮數據的力量並更快地發展。我們透過整合領先系統（會計、銷售、行銷）的數據，為 B2B 公司提供單一事實來源，使其更容易充滿信心地成長。透過共享儀表板實現跨團隊協作。使用基於您的業務類型（SaaS、新創公司等）的自動化 B2B KPI 和指標來計算 MRR、ARR、LTC、CAC、同類群組分析等等！該平台專為成長型公司，特別是擁有投資者的公司而設計。 ScaleXP 使用戶能夠充滿信心地籌集資金，利用我們的即時數據和創辦人視圖儀表板，讓您隨時掌握業務績效的脈動。

目錄:

Business
數據視覺化工具

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