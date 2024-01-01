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Veeam 是資料保護和勒索軟體復原領域的全球市場領導者，其使命是讓每個組織不僅能夠從資料中斷或遺失中恢復過來，而且能夠向前邁進。 借助 Veeam，組織可以透過混合雲端的資料安全、資料復原和資料自由實現根本的彈性。 Veeam 資料平台為雲端、虛擬、實體、SaaS 和 Kubernetes 環境提供單一解決方案，讓 IT 和安全領導者放心，他們的應用程式和資料受到保護並始終可用。 Veeam 總部位於華盛頓州西雅圖，在 30 多個國家/地區設有辦事處，為全球超過 450,000 名客戶提供保護，其中包括 73% 的全球 2000 強客戶，這些客戶信任 Veeam 來維持其業務運營。
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