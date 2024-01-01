VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft.com。 VanillaSoft 解決方案的一大優點是它在募款活動中卓有成效。 VanillaSoft 的完全可自訂、使用者管理的音樂馬拉松軟體使音樂馬拉鬆管理者能夠最大限度地控制他們的音樂馬拉鬆活動。智慧工作流程自動化保證機構最佳實踐的一致應用，同時也優化您的音樂馬拉松推廣的效率和效果。動態呼叫者腳本、資料分段和管理自動化確保了最有效的外展策略，同時也提高了校友、捐款者和募款者等的體驗品質。了解更多：https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraise。

目錄 :

網站： vanillasoft.com

免責聲明：WebCatalog 與 VanillaSoft 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。