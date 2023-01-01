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RallyUp 是一個免費的互動式募款平台，可讓任何規模的組織輕鬆打造專業級募款體驗。這些靈活、可客製化的解決方案旨在幫助非營利組織吸引現有捐助者、招募新捐助者並籌集更多資金。借助 RallyUp，組織可以創建單一或多活動籌款體驗，包括： · 活動（完全虛擬、完全面對面或混合） · 萊佛士 · 拍賣 · 馬拉松 · 抽獎 · 銷售 · 眾籌 體驗是否包含一項活動類型或更多，即時串流媒體和點對點功能可以免費添加到任何體驗中。由於無需訂閱費或鎖定功能，並且無需提供信用卡信息，您可以在使用 RallyUp 時將更多籌得的資金帶回家。

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