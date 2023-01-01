WebCatalog

RallyUp

RallyUp

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： rallyup.com

使用 WebCatalog 上「RallyUp」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

RallyUp 是一個免費的互動式募款平台，可讓任何規模的組織輕鬆打造專業級募款體驗。這些靈活、可客製化的解決方案旨在幫助非營利組織吸引現有捐助者、招募新捐助者並籌集更多資金。借助 RallyUp，組織可以創建單一或多活動籌款體驗，包括： · 活動（完全虛擬、完全面對面或混合） · 萊佛士 · 拍賣 · 馬拉松 · 抽獎 · 銷售 · 眾籌 體驗是否包含一項活動類型或更多，即時串流媒體和點對點功能可以免費添加到任何體驗中。由於無需訂閱費或鎖定功能，並且無需提供信用卡信息，您可以在使用 RallyUp 時將更多籌得的資金帶回家。

網站： rallyup.com

免責聲明：WebCatalog 與 RallyUp 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Give Lively

Give Lively

givelively.org

OneCause

OneCause

bidpal.net

Handbid

Handbid

handbid.com

Ggiv

Ggiv

qgiv.com

Givergy

Givergy

givergy.com

Amplifyd

Amplifyd

amplifyd.com

Boomset Organizer

Boomset Organizer

boomset.com

Virtuous

Virtuous

virtuoussoftware.com

Neon One

Neon One

neonone.com

MemberHub

MemberHub

memberhub.com

Greater Giving

Greater Giving

greatergiving.com

Givebutter

Givebutter

givebutter.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策