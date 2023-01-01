非營利組織一體化募款平台。透過專為籌款人打造的募款平台，籌集更多資金並吸引新的支持者。 Qgiv 的存在是為了幫助非營利組織透過一套全面的籌款工具籌集更多資金，這些工具包括可自訂的捐贈表格、活動註冊、點對點籌款、透過出站訊息發送文字以及拍賣活動。我們相信，傑出的事業值得為您的獨特需求而設計的傑出軟體。無限的用戶可以無限制地訪問工具和支持，沒有長期合約（也沒有偷偷摸摸的費用！），以及與領先的CRM 和電子郵件工具的集成，使非營利組織可以輕鬆地嘗試新技術並發展其數字籌款計劃。我們致力於透過客戶主導的開發和密切關注行業最佳實踐來預測和解決非營利組織的需求和挑戰，從而幫助非營利組織籌集更多資金。目前，我們的總部位於佛羅裡達州萊克蘭，為美國和加拿大的 5,000 多個組織提供服務。我們為能夠與非營利組織密切合作而感到自豪，我們的存在是為了幫助他們取得成功，慶祝他們的勝利，並提供個人化的一對一客戶服務。

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