PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* 分析：A /B 測試、回覆情緒分析和報告* 團隊協作：共享範本、團隊報告和使用者管理* 整合：Copper、Hubspot、Pipedrive、Salesforce 和Zapier 使用案例： * 外向銷售：尋找潛在客戶的電子郵件並大規模自動化個人化外向行銷活動* 內向銷售：透過以下方式自動跟進入境導致完成更多交易 * 招募：接觸潛在的求職者

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