Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從 Salesdash 向您的聯絡人發送電子郵件、建立電子郵件範本、追蹤開啟情況並發送自動序列。輕鬆存取公司網站、公司 LinkedIn 頁面和個人 LinkedIn 頁面，供在外展之前進行研究的人員使用。 Salesdash 透過我們的任務管理系統防止錯過後續任務，該系統將今天的任務和過期的任務保留在您的面前。 Salesdash 也為您忘記設定跟進的潛在客戶建議任務，系統根據可能在銷售流程中進一步進行的潛在客戶指標對它們進行排名。 Salesdash 的回饋是，與其他專為貨運經紀人量身打造的供應商相比，CRM 是一種更精簡、更用戶友善的 CRM。

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