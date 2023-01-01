替代項 - Salesdash CRM

LiveVox

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關於 LiveVox LiveVox（NASDAQ：LVOX）是一個經過驗證的雲端 CCaaS 平台，可協助企業領導者重新定義客戶參與度並轉變其聯絡中心的績效。決策者使用 LiveVox 來改善客戶體驗、提高座席工作效率、為經理提供支援並增強他們的系統編排能力。提供改變遊戲規則的結果所需的一切都可以無縫整合和配置，以最大限度地提高您的成功：全通路通訊、人工智慧、聯絡中心 CRM 和員工敬業度管理工具。 20 多年來，各種規模和行業的客戶都信賴 LiveVox 的可擴展且可靠的雲端平台，每年能夠為數十億次全通路互動提供支援。 LiveVox 總部位於舊金山，在哥倫比亞麥德林和印度班加羅爾設有國際...