替代項 - PersistIQ
Gmail
google.com
Gmail 是 Google 開發的免費電子郵件服務。使用者可以在網路上存取 Gmail，並使用透過 POP 或 IMAP 協定同步電子郵件內容的第三方程式。 Gmail 於 2004 年 4 月 1 日開始作為有限測試版發布，並於 2009 年 7 月 7 日結束測試階段。 Gmail 推出時提供的初始儲存容量為每位用戶 1 GB，遠高於當時競爭對手提供的容量。如今，該服務配備了 15 GB 的儲存空間。使用者可以接收最大 50 兆位元組的電子郵件（包括附件），同時可以發送最大 25 兆位元組的電子郵件。為了發送更大的文件，使用者可以將 Google Drive 中的文件插入訊息中。 Gm...
Outlook
microsoft.com
Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Proton Mail
proton.me
ProtonMail 是世界上最大的安全電子郵件服務，由 CERN 和 MIT 科學家開發。我們是開源的，並受到瑞士隱私法的保護。
Outlook Business
microsoft.com
適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Exchange Online 訂閱者使用，並包含在本機 ...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美國公司 Yahoo!（現為 Verizon 的子公司）於 1997 年 10 月 8 日推出的電子郵件服務。它提供四種不同的電子郵件計劃：三種供個人使用（基本、Plus 和無廣告），另一種供企業使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 擁有 2.25 億用戶。使用者可以使用網頁郵件介面存取和管理他們的郵箱，並可使用標準網頁瀏覽器存取。某些帳戶也支援使用標準郵件協定（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以來，用戶還可以將非雅虎電子郵件帳戶連接到網路郵件用戶端。多年來，用戶可以使用「@yahoo.com」或「@ymail.com」或國家/地區帳戶來開設帳戶網域...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
iCloud Mail
icloud.com
使用 iCloud 郵件帳戶，您可以傳送、接收和整理電子郵件。當您為裝置設定 iCloud 郵件時，您也可以使用 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 電腦上的郵件 App，或使用 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook 存取您的 iCloud 郵件帳號。無論您使用哪種設備，變更都會隨處更新。 重要提示：如果您的Apple ID 不以@icloud.com、@me.com 或@mac.com 結尾，則您必須先設定@icloud.com 電子郵件地址，然後才能在iCloud.com 上使用“郵件” 。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。 Fastmail Pty Ltd 是一家位於澳洲維多利亞省墨爾本的公司，以 36 種語言向全球客戶提供服務。該公司於 2010 年由 Opera Software 收購。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布從 Opera 分拆，成為一家私人持有的獨立公司。其主要伺服器位於紐約市和阿姆斯特丹；先前位於冰島的備份位置將被位於阿姆斯特丹的伺服器位置取代。
Yandex Mail
mail.yandex.com
取得 Yandex.Mail：安全防禦病毒和垃圾郵件、郵件分類、突出顯示來自真人的電子郵件、Yandex.Disk 上的免費 10 GB 雲端儲存、漂亮的主題。
Titan Email
titan.email
以客戶為中心的企業電子郵件可協助您成長。 Titan 是第一款商業電子郵件套件，可幫助您與客戶建立更深入、更有意義的關係。
mail.com
mail.com
以應有的方式發送電子郵件：✔ 免費、簡單且安全✔ 透過任何裝置在一個地方管理多個郵件帳戶✔ 立即註冊！
OnMail
onmail.com
OnMail，Edison Mail 的新電子郵件服務。
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
透過專業的基於網域的 Hostinger 電子郵件，讓您的企業脫穎而出。
Tutanota
tutanota.com
Tutanota 是一款端對端加密電子郵件軟體和免費加值託管安全電子郵件服務。其商業模式不包括僅依靠捐贈和高級訂閱透過廣告賺錢。該服務的座右銘“einfach.sicher.mailen”的意思是“easy.secure.mailing”。 截至 2017 年 3 月，Tutanota 的所有者聲稱該產品的用戶超過 200 萬。
Temp Mail
temp-mail.org
讓您的郵件遠離垃圾郵件並保持安全 - 只需使用一次性臨時電子郵件地址！使用臨時郵件保護您的個人電子郵件地址免受垃圾郵件的侵害。
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail 是由雅虎子公司 AOL 提供的免費的基於網路的電子郵件服務。
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail 是最大的免費郵件服務，具有快速便捷的介面、無限的郵箱容量、可靠的垃圾郵件和病毒防護、行動版本和智慧型手機應用程式。透過 IMAP、簡訊通知、不同語言的介面和郵件設計主題進行存取。 Mail.ru 上也提供：新聞、網路搜尋、汽車、運動、遊戲、約會、天氣、工作。
IONOS Webmail
ionos.com
透過專業電子郵件打造您的品牌 每次點擊「發送」時，請輸入您的姓名 - 包括網域名稱、2 GB+ 儲存空間等。
Rediffmail
mail.rediff.com
Rediff 的電子郵件服務。 Rediff.com（風格化為 rediff.com）是一個印度新聞、資訊、娛樂和購物入口網站。它成立於1996年。
Disroot Mail
disroot.org
適用於桌面 IMAP 用戶端或透過 Web 介面的免費且安全的電子郵件帳戶。 Disroot 為您的桌面用戶端或透過 Web 介面提供安全的電子郵件帳戶。您和郵件伺服器之間的通訊使用 SSL 加密，提供盡可能多的隱私。此外，如果收件者電子郵件伺服器支持，從我們的伺服器發出的所有電子郵件也會加密 (TLS)。這意味著電子郵件不再作為傳統的“明信片”發送，而是實際上放入“信封”中。 儘管如此，我們鼓勵您在使用電子郵件通訊時始終保持謹慎，並利用 GPG 端對端加密來確保您的通訊盡可能私密。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
STRATO
strato.de
存取 Strato 的電子郵件服務。 Strato AG 是一家網路託管服務供應商，總部位於德國柏林。
Infomaniak Mail
infomaniak.com
為企業提供安全的郵件帳號。成千上萬的中小企業和個人透過 infomaniak 管理他們的網路郵件
HEY Email
hey.com
Basecamp 全新推出的最佳電子郵件功能。
Burner Mail
burnermail.io
您在網站上註冊時可以使用一鍵式一次性電子郵件地址來保護您的身分並防止您的個人電子郵件地址出售或發送垃圾郵件。
Dialpad
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使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
Apollo.io
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Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
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Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
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QQ邮箱
mail.qq.com
QQ郵箱，提供億萬用戶高效率且穩定方便的電子郵件服務。你可以在電腦網頁、iOS/iPad客戶端、及Android客戶端使用它，透過郵件發送3G的超大配件，體驗文件中轉站、行事曆、記事本、漂流瓶等特色功能。 QQ郵箱，常聯絡。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
BT Email
email.bt.com
輕鬆發送電子郵件 - 該應用程式具有清晰、用戶友好的介面，可讓您輕鬆發送、閱讀和組織電子郵件。
mailbox.org
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Mailbox.org ► 安全且無廣告的電子郵件收件匣 ✓ 線上辦公室與雲端儲存 ✓ 100% 綠色電力 ✓ 伺服器位於德國 ✓ 每月 1 歐元起 ✓ 立即免費試用！
네이버 메일
mail.naver.com
檢查網址列中的 URL 和鎖定標記以確保安全登入！ 納弗郵件
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
從瀏覽器存取網頁郵件。除了檢查電子郵件之外，您還可以管理日曆上的約會、聯絡人和待辦事項清單！
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Clean Email
clean.email
清理收件匣中不需要的電子郵件。然後保持清潔。 Clean Email 可協助您更有效地管理充滿未讀和不需要的電子郵件的郵箱，同時確保資料安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件匣清理應用程式清理電子郵件。
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salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Adversus
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今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
Paced Email
paced.email
將您的電子郵件分成可管理的每日、每週或每月摘要。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Daum Mail
daum.net
同時閱讀和寫作。查看電子郵件時，從一個畫面快速回覆。您可以透過按下「最小化」按鈕暫時放下正在編寫的電子郵件，然後從任何地方重新開啟它來發送電子郵件。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Polymail
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Polymail 是最好的電子郵件平台，旨在讓任何專業人士的工作生活更加輕鬆。提供對您有利的工具和功能。現在就來拜訪我們吧！
Libero Mail
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Libero.it（Libero 郵件）
SaneBox
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使用 SaneBox 將您團隊的電子郵件管理時間減少一半，並開始邁向更乾淨的收件匣和更有效率的一天。立即開始免費試用！
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
韋瓦第的電子郵件服務。
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網易163免費信箱--中文信箱第一品牌。容量自動翻倍，支援50兆附件,免費開通手機號碼信箱贈送3G超大配件服務。支援各種客戶端軟體收發，垃圾郵件攔截率超過98%。
Kanban Mail
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花更少的時間在電子郵件上。比以往更快地瀏覽電子郵件，保持收件匣井井有條，並且永遠不會忘記對話。
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Yahoo! JAPAN 的電子郵件服務。具備大容量信箱和反垃圾郵件功能。雅虎郵箱（免費）可以在電腦、智慧型手機和行動電話上方便地使用。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
CallTools.com
calltools.com
基於雲端的呼出和呼入呼叫中心軟體開發。
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Anytime Mailbox
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使用虛擬郵箱線上檢視和管理您的郵政郵件。 虛擬郵箱可讓您透過手機隨時隨地管理郵政郵件和包裹，讓您可以閱讀重要的郵政郵件、轉寄包裹、撕碎和處置郵件，並且真正不受位置限制。