SmartReach.io 是一款電子郵件外展軟體，旨在讓使用者自動從郵箱安排和發送個人化電子郵件和後續活動，並提高回覆率。 SmartReach.io 透過工作流程自動化將您的潛在客戶資料從 CRM 同步到您的行銷活動，並且還可讓您透過 ProspectDaddy 擴充功能從 Linkedin 搜尋新增潛在客戶。除此之外，它還可以透過工作流程自動化將所有潛在客戶電子郵件活動自動同步回您的 CRM。因此，它減少了銷售團隊投入的手動工作，並增加了他們完成更多交易的頻寬。 SmartReach.io 的獨特功能- 共享團隊收件匣，用於增強團隊協作、潛在客戶和非潛在客戶分類以及回复情緒報告- 通過Linkedin、電子郵件、WhatsApp、短信和電話等渠道進行多渠道外展-直接與ProspectDaddy chrome 擴充功能整合以取得潛在客戶來自 Linkedin 的電子郵件資訊 - 與 Hubspot、Pipedrive、Zoho 和 Salesforce 等 CRM 的本機整合以及工作流程自動化，可將潛在客戶直接新增至 smartreach.io 行銷活動。 - 透過 Zapier 與其他 CRM 整合。 - 自動跟進直至回覆和先進的類人發送演算法 - 透過內建的免費電子郵件驗證、電子郵件軟啟動、電子郵件送達率設定報告，優化電子郵件到收件匣的送達率。 - 透過電子郵件上的可程式條件對您的電子郵件進行高度個人化 - 進階團隊功能可協助您與團隊合作。 - 代理功能有助於不同客戶之間的無縫切換。 - 追蹤所有電子郵件活動，以取得詳細分析和可下載報告。 - 透過工作流程自動化將電子郵件活動同步回您的 CRM。

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網站： smartreach.io

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