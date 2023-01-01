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成長最快的公司沒有幾個月的時間來實施 CRM 軟體。這就是我們創建 Upsales 的原因。快速交付能夠創造卓越成果的產品。 Upsales 擁有超過 1800 家客戶，已發展成為成長最快的 B2B 銷售和行銷平台。我們幫助您尋找新的潛在客戶、贏得更多交易並發展現有客戶。主要功能： - 發現追加銷售機會- 知道何時何地完成交易- 通過智能行動計劃進行銷售- 獲取基於人工智能的潛在客戶推薦- 利用企業家族樹中的聯繫- 以基於人工智能的準確性設置數據驅動的目標- 建立董事會級聯絡人 - 建立表單、範本和行銷自動化工作流程 - 使用我們強大的商業智慧工具掌握您的見解

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