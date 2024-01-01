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Planr 是一種企業 SAAS 解決方案，使用先進的人工智慧來預測收入和銷售業績，揭露隱藏的障礙，幫助您和您的團隊加速銷售成長。 Planr 讓您即時獲得針對未來目標的預測收入的公正、聰明的視圖，準確度高達 96%。 Planr 的 AI 支援工具可供執行長、投資者和領導團隊使用，它可以為您的數據提供公正、科學的視圖，並以 96% 的準確度預測您的 NTM 收入。 Planr 類別包括：企業績效管理、薪酬管理、行銷分析、銷售和營運規劃、銷售績效管理和勞動力管理。

目錄:

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