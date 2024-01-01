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TravelBank 是領先的一體化費用和商務差旅管理平台，為 20,000 多家公司提供費用和差旅解決方案。透過 TravelBank，您可以立即控制費用管理和差旅計劃，平均將公司支出減少 30%，同時透過用戶友好的設計、快速費用報銷和差旅獎勵計劃提高員工幸福感。公司可以輕鬆創建和部署自訂費用和差旅政策，並可以透過​​電話、電子郵件或聊天方式聯繫 TravelBank 的內部客戶成功團隊以獲得專家支援。 TravelBank 可在桌面版和行動版上使用。只需幾分鐘即可開始造訪 Travelbank.com。
目錄:
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