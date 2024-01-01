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Fraxion 的使用者友善解決方案深受全球中型公司的信賴，可提高採購效率和主動支出管理。自動化採購、費用和 AP 流程，確保整個採購流程的問責制和遵守核准的預算和政策，以降低營運成本。輕鬆追蹤、管理和分析支出，以做出明智的決策、完整的支出可見度和可審計性。 Fraxion 全面的採購到付款套件功能： - 採購申請和自訂批准 - 預算和政策控制 - 採購訂單自動化 - 接收、發票匹配和發票審批 - AI 支援的 AP 自動化 - 支出分析、社區洞察和報告 - PunchOut 和PunchIn - 內部目錄- 費用管理- 行動應用程式- ERP / 會計系統整合透過Fraxion，無論您的團隊身在何處，都可以讓他們負責任地支出。
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