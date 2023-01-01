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Xero 是一家紐西蘭上市科技公司，在澳洲證券交易所上市。 Xero是一款針對中小型企業的基於雲端的會計軟體平台。該公司在新西蘭設有3 個辦事處（威靈頓、奧克蘭和內皮爾），在澳洲設有6 個辦事處（墨爾本、雪梨、坎培拉、阿德萊德、布里斯班和珀斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯），在英國設有3 個辦事處（倫敦、曼徹斯特和米爾頓凱恩斯）。在美國（丹佛、舊金山和紐約）設有辦事處，在加拿大、新加坡、香港和南非設有辦事處。Xero 的產品是基於軟體即服務(SaaS) 模式並透過訂閱方式銷售，基於關於訂戶管理的公司實體的類型和數量。其產品應用於 180 多個國家。

網站： xero.com

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