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Christian Connection 是一項針對英國、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、新加坡和香港單身基督徒的線上約會服務。 Christian Connection 由位於英國倫敦的 Widernet Communications Ltd 擁有和營運。

網站： christianconnection.com

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