JD Sports
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JD Sports 擁有您所需的一切，可將您的日常休閒裝扮提升到引人注目的新高度。購買 Nike、adidas 等品牌的最新鞋款... JD Sports Fashion plc（通常稱為 JD Sports 或 JD）是一家英國運動時尚零售公司，總部位於英國大曼徹斯特伯里，商店遍布英國、歐洲、美國、亞洲、紐西蘭和澳洲。
網站： jdsports.com
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