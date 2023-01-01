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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

一鍵找到並吸引合適的人才。一流的數據、工作流程和訊息傳遞意味著您的宣傳能夠傳達給人們並引起共鳴。利用 TopFunnel CRM 擴大規模並培養人才。或使用 Stream Slots 連夜啟動採購。查看所有候選人關係，無論他們來自何處。了解 Teamable 的介紹或安排 Clara 的訪談。在單一、統一的平台中追蹤資料。

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