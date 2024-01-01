使用 WebCatalog Desktop 上「Tikao.ai」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Tikao 是一個永續品牌行銷平台，利用在永續行銷框架上訓練的人工智慧模型的力量。該平台目前服務於永續時尚、個人護理和食品領域的三(3) 個類別，提供(a) 行銷有效性（資產）診斷(b) 創意傳播設計（Google廣告、亞馬遜清單（文字、圖像、影片） ）、社群廣告、網頁內容、關鍵視覺效果、產品詳細資訊頁面）； (c) 所有現有通訊資產是否符合歐盟、美國和澳洲新興的綠色清洗法規（索賠檢查員）。使用者可以透過基於 API 與現有行銷技術堆疊的整合來部署 Tikao.ai，以在企業層級進行擴展。

目錄 :

網站： tikao.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Tikao.ai 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。