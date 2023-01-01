Marketware 的 CRM 讓您比以往更輕鬆地規劃、追蹤和衡量關鍵成長計畫中聯絡活動的有效性。透過保持有組織的時間表和任務分配，您將能夠更好地防止醫生流動和收入損失。我們易於使用的解決方案將索賠數據整合到 PRM 中，幫助您了解患者組合、付款人組合、索賠量和提供者級別的共享患者連接，從而幫助您評估就診回報。

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